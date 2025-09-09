محافظة القدس: قوات الاحتلال تحاصر 70 ألف فلسطيني شمال غرب القدس

وكالات

أفاد بيان، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الإسرائيلية تحاصر نحو 70 ألف مواطن فلسطيني، عبر مواصلة "عدوانها" على بلدات وقرى شمال غرب القدس.

وقالت محافظة القدس، في بيان نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم الثلاثاء، إن قوات الاحتلال تواصل اقتحام بلدة بدو، وتغلق مدخلها الرئيس (النفق) الواصل مع بلدة الجيب، ما أعاق حركة المواطنين ومنعهم من الدخول أو الخروج، علما أنه الطريق الرئيسي الوحيد لقرابة 70 ألف مواطن في المنطقة.

وأشارت المحافظة إلى أن الاحتلال أعلن أنه سيبدأ بهدم بيوت منفذي عملية القدس أمس، حيث يجري عملية مسح كبيرة في المنطقة.

وقتل ستة إسرائيليين وأصيب آخرون في عملية إطلاق نار نفذها فلسطينيان تم إطلاق النار عليهما وقتلهما، وفق الشرطة الإسرائيلية .