للحد من المخدرات.. الشرطة الأسترالية تلقي القبض على 1200 شخص

سيدني - (د ب أ)

أعلنت الشرطة الاسترالية، اليوم الثلاثاء، أنها ألقت القبض على أكثر من 1200 شخص وقامت بمصادرة نحو 3 أطنان من المخدرات، وذلك ضمن عملية استمرت أسبوعا استهدفت نشاط الجريمة المنظمة.

واستمرت العملية المشتركة من 1 حتى 5 سبتمبر الجاري، وتم توجيه 2522 تهمة لـ 1246 شخصا في أنحاء البلاد.

وتهدف العملية للحد من توفر المخدرات في أنحاء أستراليا، حسبما جاء في بيان مشترك للسلطات المحلية والسلطات الاتحادية، ويشار إلى أن شرطة نيوزيلندا شاركت أيضا في العملية.