إعلان

للحد من المخدرات.. الشرطة الأسترالية تلقي القبض على 1200 شخص

10:04 ص الثلاثاء 09 سبتمبر 2025

الشرطة الاسترالية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

سيدني - (د ب أ)

أعلنت الشرطة الاسترالية، اليوم الثلاثاء، أنها ألقت القبض على أكثر من 1200 شخص وقامت بمصادرة نحو 3 أطنان من المخدرات، وذلك ضمن عملية استمرت أسبوعا استهدفت نشاط الجريمة المنظمة.

واستمرت العملية المشتركة من 1 حتى 5 سبتمبر الجاري، وتم توجيه 2522 تهمة لـ 1246 شخصا في أنحاء البلاد.

وتهدف العملية للحد من توفر المخدرات في أنحاء أستراليا، حسبما جاء في بيان مشترك للسلطات المحلية والسلطات الاتحادية، ويشار إلى أن شرطة نيوزيلندا شاركت أيضا في العملية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الشرطة الاسترالية القبض على 1200 شخص أسترالي توفر المخدرات في في أستراليا المخدرات في أستراليا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

فريد زهران: نحن حزب المعارضة الرئيسي.. ولم نحصل على أي كرسي فردي في "الشيوخ"
هآرتس: نتنياهو يفتح جبهة مع مصر.. ونحن الخاسرون أمام موقف القاهرة الحاسم