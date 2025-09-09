الجيش الإسرائيلي لسكان غزة: أخلوا المنطقة فورًا لأن البقاء خطير جدًا



وكالات

دعا الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، سكان مدينة غزة شمال القطاع إلى إخلاء المدينة باتجاه الجنوب، عبر محور الرشيد، مشيرا إلى أنه سيعمل في منطقة مدينة غزة بقوة كبيرة.

قال الجيش الإسرائيلي في بيان: "إلى جميع سكان مدينة غزة والمتواجدين في كل أحيائها، من المدينة القديمة وتفاح شرقا وحتى البحر غربا، الجيش الإسرائيلي مصمم على حسم حماس وسيعمل في منطقة مدينة غزة بقوة كبيرة، كما عمل في مختلف أنحاء القطاع".

وتابع: "من أجل سلامتكم، أخلوا فورا عبر محور الرشيد باتجاه المنطقة الإنسانية في المواصي، لأن البقاء في المنطقة خطير جدا" مضيفا: "للإبلاغ عن حواجز وضعتها حماس أو محاولات عناصرها لمنع الإخلاء 0529625830"، وفقا لروسيا اليوم.