المحكمة العليا الأمريكية تؤيد سياسات ترامب في مجال الهجرة

03:42 ص الثلاثاء 09 سبتمبر 2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وكالات

أصدرت المحكمة العليا في الولايات المتحدة، حكما يسمح للسلطات الأمريكية بمواصلة عمليات القبض على الأشخاص للاشتباه بأنهم مهاجرون غير شرعيين.

ووافقت المحكمة العليا، على طلب وزارة العدل الأمريكية إيقاف سريان حكم محكمة أخرى، منع السلطات الأمريكية من توقيف الأشخاص "بدون أسس كافية" للاعتقاد بأنهم مهاجرون غير شرعيين.

ولم تقدم المحكمة أي توضيحات لقرارها.

ويوقف قرار المحكمة العليا حكم القاضية مامي فريمبونج الصادر في 11 يوليو، الذي اعتبر أعمال إدارة ترامب انتهاكا للتعديل الرابع على الدستور الأمريكي الذي يمنع عمليات تفتيش واعتقالات غير مبررة.

وقد أثار قرار المحكمة العليا انتقادات من جانب الديمقراطيين، خصوصا حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم، الذي قال إن: "الأغلبية في المحكمة العليا التي اختارها ترامب يدويا أصبحت قائدة لاستعراض الترهيب العنصري في لوس أنجلوس".

بدورها، أشادت وزيرة الأمن الداخلي في إدارة ترامب، بام بوندي، بقرار المحكمة العليا، معتبرة اياه "انتصارا كبيرا"، وفقا لروسيا اليوم.

جدير بالذكر أن قيام السلطات الأمريكية بتوقيف وترحيل مهاجرين وأشخاص من أصول لاتينية في ولاية كاليفورنيا أثار موجة من الاحتجاجات تحولت إلى اضطرابات وأعمال شغب، ما تطلب من إدارة ترامب إرسال الحرس الوطني ومشاة البحرية للسيطرة على الوضع في يونيو الماضي.

الرئيس الأمريكي جال الهجرة ياسات ترامب في مجال الهجرة لمحكمة العليا الأمريكية
