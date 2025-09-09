

وكالات

بلغت حصيلة الشهداء جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر الإثنين 64 شهيدا، بينهم 11 من منتظري المساعدات.

جاء توزيع الشهداء حسب المستشفيات على النحو التالي: إذ بلغ عدد الشهداء الذين وصلوا لمستشفى الشفاء 35 شهيدا، وفي مستشفى المعمداني بلغ عدد الشهداء 7، أما في مستشفى الأقصى شهيد، وفي مستشفى ناصر 21 شهيدا.

أما توزيع الشهداء حسب المناطق فجاء على النحو التالي، حيث بلغ عدد الشهداء في شمال القطاع 42 شهيدا، وفي وسط القطاع شهيد، وفي جنوب القطاع 21 شهيدا.

وتضمنت حصيلة الشهداء منذ فجر الإثنين 11 شهيدا من نمنتظري المساعدات الإنسانية، و4 شهداء متأثرين بالإصابات، وشهيدين تم انتشالهم.

وأعلن الجيش الإسرائيلي عن استهداف مبنى متعدد الطوابق في مدينة غزة بزعم استخدامه من قبل حماس، وفقا للغد.