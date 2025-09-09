إعلان

ارتفاع سعر الكهرباء إلى أعلى مستوياته منذ 7 شهور في ألمانيا

12:10 ص الثلاثاء 09 سبتمبر 2025

أسعار الكهرباء في ألمانيا

(د ب أ)

ارتفعت أسعار الكهرباء في ألمانيا تسليم الغد إلى أعلى مستوياتها منذ فبراير، مع انهيار إنتاج الآلاف من توربينات طاقة الرياح، واستمرار الحاجة إلى إمدادات الكهرباء المولدة من المحطات الغازية الأعلى سعرا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن سعر الكهرباء تسليم الغد ارتفع بنسبة 15% إلى142.45 يورو لكل ميجاوات ساعة في مزايدة ببورصة إيبكس سبوت إس.إي بباريس.

ووفقا لنموذج وكالة بلومبرج للأنباء، من المتوقع انخفاض إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح في ألمانيا غدا إلى 2.6 جيجاوات في ساعات الصباح، ثم يقل الإنتاج بنسبة 10% في المساء.

ويؤكد انخفاض إنتاج مصادر الطاقة المتجددة، الحاجة المستمرة إلى محطات الكهرباء التقليدية التي تعمل بالوقود الأحفوري ذات الإنتاج المستقر.

وفي فرنسا بلغ سعر الكهرباء تسليم الغد 51.85 يورو لكل ميجاوات، وهو ما يقل عن نصف السعر في ألمانيا، وتمتلك فرنسا حاليا 57 مفاعلا نوويا لتوليد الكهرباء والتي تنتج الجزء الأكبر من الطاقة في فرنسا وتساعد في تخفيف آثار اضطراب إنتاج المصادر المتجددة.

