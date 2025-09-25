ترامب يستضيف أردوغان في البيت الأبيض رغم مخاوف مسؤولين أمريكيين

وكالات

يجري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في وقت ألمح فيه الرئيس الجمهوري إلى إمكانية رفع حظر الحكومة الأمريكية لمبيعات مقاتلات متطورة إلى أنقرة قريبا.

وأثناء الولاية الأولى لترامب، استبعدت الولايات المتحدة تركيا، وهي حليف في حلف شمال الأطلسي، من برنامجها الرئيسي لمقاتلات إف - 35، عقب إقدام أنقرة على شراء منظومة دفاع جوي من روسيا.

وأعرب مسؤولون أمريكيون عن قلقهم من إمكانية استغلال استخدام تركيا لمنظومة الصواريخ الروسية المضادة للطائرات إس – 400 في جمع بيانات حول قدرات المقاتلة إف - 35، مع إمكانية وصول تلك المعلومات إلى أيدي الروس.

غير أن ترامب بعث الأسبوع الماضي برسالة أمل إلى تركيا بقرب إيجاد تسوية لهذه المسألة، وذلك بإعلانه عن خطط لزيارة أردوغان.

وقال ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "نحن نعمل على العديد من صفقات التجارة والصفقات العسكرية مع الرئيس، بما في ذلك صفقة كبيرة لشراء طائرات بوينج، وصفقة كبرى تتعلق بمقاتلات إف - 16، واستمرار المحادثات بشأن مقاتلات إف -35، التي نتوقع أن تُختتم بشكل إيجابي."

وردا على سؤال من أحد الصحفيين أثناء استقباله لأردوغان لدى وصوله إلى البيت الأبيض صباح اليوم الخميس بشأن هذه الصفقة، أجاب ترامب: "ستعرفون ذلك."

وأعرب مسؤولون أمريكيون عن مخاوف بشأن سجل تركيا في مجال حقوق الإنسان في ظل حكم أردوغان، وكذلك بشأن علاقاتها مع روسيا. كما أن التوترات بين تركيا وإسرائيل، وهي حليف أمريكي مهم آخر، بشأن غزة وسوريا جعلت العلاقات مع أنقرة صعبة في بعض الأحيان.

وقال أردوغان في مقابلة هذا الأسبوع مع قناة "فوكس نيوز": "لا أعتقد أن هذا يليق بشراكة استراتيجية، ولا أراه الطريق الصحيح للمضي قدما."