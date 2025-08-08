وفاة جيم لوفيل قائد بعثة أبولو 13 عن عمر يناهز 97 عاما

(أ ب)

توفي جيم لوفيل رائد الفضاء الأمريكي وقائد بعثة أبولو 13 الذي ساهم في تحويل مهمة القمر الفاشلة إلى انتصار، عن عمر يناهز 97 عاما.

وقالت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) في بيان لها اليوم الجمعة: "توفي لوفيل أمس الخميس، في ليك فورست، بولاية إلينوي الأمريكية.

وأضافت ناسا، " إن شخصية جيم وشجاعته الثابتة، ساعدت أمتنا في الوصول إلى القمر وحوّلت مأساة محتملة إلى نجاح تعلّمنا منه الكثير ... نحن ننعي رحيله حتى ونحن نحتفل بإنجازاته".