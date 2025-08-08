إعلان

وفاة جيم لوفيل قائد بعثة أبولو 13 عن عمر يناهز 97 عاما

11:17 م الجمعة 08 أغسطس 2025

وفاة جيم لوفيل قائد بعثة أبولو 13

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

(أ ب)

توفي جيم لوفيل رائد الفضاء الأمريكي وقائد بعثة أبولو 13 الذي ساهم في تحويل مهمة القمر الفاشلة إلى انتصار، عن عمر يناهز 97 عاما.

وقالت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) في بيان لها اليوم الجمعة: "توفي لوفيل أمس الخميس، في ليك فورست، بولاية إلينوي الأمريكية.

وأضافت ناسا، " إن شخصية جيم وشجاعته الثابتة، ساعدت أمتنا في الوصول إلى القمر وحوّلت مأساة محتملة إلى نجاح تعلّمنا منه الكثير ... نحن ننعي رحيله حتى ونحن نحتفل بإنجازاته".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جيم لوفيل أبولو 13 رواد الفضاء رحلات القمر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تحذيرات ووقف تصدير السلاح… كيف استقبل العالم خطة إسرائيل لاحتلال غزة؟