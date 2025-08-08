أمريكا: اعتقال رئيس شرطة مقاطعة بولاية ماساتشوستس بتهمة الابتزاز

(أ ب)

تم توجيه اتهام لرئيس شرطة في إحدى أكبر مقاطعات ولاية ماساتشوستس الأمريكية اليوم الجمعة، بالضغط المزعوم على شركة قنب مقرها بوسطن لتبيع له أسهمًا في الشركة.

ويواجه ستيفن تومبكينز67 عامًا، الذي يشرف على نحو ألف موظف في إدارة شرطة مقاطعة سوفولك، تهمتين بالابتزاز.

وتم اعتقال تومبكينز في فلوريدا وظهر هناك للمرة الأولى.

وسيمثل لاحقًا أمام محكمة اتحادية ببوسطن.

وقالت المدعية العامة الأمريكية ليا فولي في بيان:" من المتوقع أن يتمتع المسؤولون المنتخبون، خاصة في إنفاذ القانون، بالأخلاق والصدق والالتزام بالقانون، لا أن يخدمون مصالحهم الذاتية.

وأضافت: "إن ما تردد من قيامه بأفعال تعد إهانة للناخبين ودافعي الضرائب الذين انتخبوه، والعديد من الموظفين العموميين المخلصين والأمناء في إدارة شرطة مقاطعة سوفولك. إن أهل سوفولك يستحقون أفضل من ذلك".