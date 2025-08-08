حماس: مستعدون للإفراج عن كل الأسرى في غزة

وكالات

قالت حركة حماس، إنهم مستعدون لصفقة شاملة للإفراج عن جميع أسرى الاحتلال مقابل وقف الحرب وانسحاب قواته.

وأضافت حماس في بيان لها: "قدمنا كل المرونة عبر الوسيطين المصري والقطري لإنجاح وقف إطلاق النار"، محذرة الاحـتلال من أن احتلال مدينة غزة مغامرة ستكلفه أثمانا باهظة ولن تكون نزهة.

وواصلت حماس: "شعبنا ومقاومته عصيان على الانكسار أو الاستسلام وستبوء خطط نتنياهو وأوهامه بالفشل".

وفي وقت سابق، أكد رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو أن إسرائيل "لن تحتل" قطاع غزة، وذلك بعد ساعات من موافقة مجلس الأمن القومي الإسرائيلي على توسيع حملتها العسكرية بشكل كبير.

وادعى نتنياهو في أول تعليق علني له منذ أن أقر المجلس يوم الجمعة خطة للسيطرة على مدينة غزة: "لن نحتل غزة – نحن ذاهبون لتحرير غزة من حماس."

وقبل اجتماع مجلس الأمن القومي، كان نتنياهو قد أشار إلى أهداف أكثر تشددًا، حين قال لقناة فوكس نيوز مساء الخميس إن إسرائيل تعتزم السيطرة الكاملة على غزة.

لكن بعد مواجهة رد فعل واسع من حلفاء إسرائيل يوم الجمعة، خفّف نتنياهو من بعض الخطاب الذي استخدمه قبل الاجتماع.