وزير الخارجية الفرنسي يدين خطة احتلال غزة

09:52 م الجمعة 08 أغسطس 2025

احتلال غزة

وكالات

أدان وزير الخارجية الفرنسي جون نويل بارو بشدة خطة الحكومة الإسرائيلية التي تهدف إلى احتلال قطاع غزة بالكامل، معبرا عن قلق بلاده البالغ إزاء التصعيد العسكري وتداعياته الإنسانية الخطيرة على المدنيين في القطاع.

وأكدت الأمم المتحدة، أن قرار إسرائيل احتلال قطاع غزة سيعمق الأزمة الإنسانية ويزيد معاناة المدنيين في القطاع.

وشددت على أن إلقاء المساعدات من الجو يؤدي إلى سقوط قتلى بين السكان، داعية إلى ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية بشكل آمن عبر الطرق البرية لتجنب المزيد من الضحايا.


احتلال غزة خطة إسرائيل لاحتلال غزة وزير الخارجية الفرنسي
