الأمم المتحدة تحذر: احتلال غزة سيزيد الكارثة

وكالات

أكدت الأمم المتحدة، أن قرار إسرائيل احتلال قطاع غزة سيعمق الأزمة الإنسانية ويزيد معاناة المدنيين في القطاع.

وشددت على أن إلقاء المساعدات من الجو يؤدي إلى سقوط قتلى بين السكان، داعية إلى ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية بشكل آمن عبر الطرق البرية لتجنب المزيد من الضحايا.

كانت القناة الـ12 الإسرائيلية قالت إن رئيس الأركان إيال زامير حذر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال اجتماع المجلس الوزاري المصغر من أن إرسال الجنود في العملية العسكرية بغزة قد يكون "مصيدة موت".

من جانبه، أكد مسؤول أمني إسرائيلي أن الجيش لن يعرّض حياة الأسرى للخطر، ولن ينفذ أي أمر عسكري فوقه "علم أسود" مرتبط بمخاطر محتملة على حياة الأسرى.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش حذر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في اجتماع مغلق بأن الوقت وصبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ينفدان، محذرا من أن استمرار الأزمة قد يُكبّد الحكومة الإسرائيلية خسائر سياسية كبيرة.





