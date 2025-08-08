رئيس الأركان يحذر نتنياهو من إرسال الجنود لـ"مصيدة موت"

وكالات

قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن رئيس الأركان إيال زامير حذر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال اجتماع المجلس الوزاري المصغر من أن إرسال الجنود في العملية العسكرية بغزة قد يكون "مصيدة موت".

من جانبه، أكد مسؤول أمني إسرائيلي أن الجيش لن يعرّض حياة الأسرى للخطر، ولن ينفذ أي أمر عسكري فوقه "علم أسود" مرتبط بمخاطر محتملة على حياة الأسرى.

كانت صحيفة يديعوت أحرونوت ذكرت أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش حذر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في اجتماع مغلق بأن الوقت وصبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ينفدان، محذرا من أن استمرار الأزمة قد يُكبّد الحكومة الإسرائيلية خسائر سياسية كبيرة.