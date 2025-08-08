إعلان

رئيس الأركان يحذر نتنياهو من إرسال الجنود لـ"مصيدة موت"

09:36 م الجمعة 08 أغسطس 2025

رئيس الأركان إيال زامير

وكالات

قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن رئيس الأركان إيال زامير حذر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال اجتماع المجلس الوزاري المصغر من أن إرسال الجنود في العملية العسكرية بغزة قد يكون "مصيدة موت".

من جانبه، أكد مسؤول أمني إسرائيلي أن الجيش لن يعرّض حياة الأسرى للخطر، ولن ينفذ أي أمر عسكري فوقه "علم أسود" مرتبط بمخاطر محتملة على حياة الأسرى.

كانت صحيفة يديعوت أحرونوت ذكرت أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش حذر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في اجتماع مغلق بأن الوقت وصبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ينفدان، محذرا من أن استمرار الأزمة قد يُكبّد الحكومة الإسرائيلية خسائر سياسية كبيرة.

رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر
