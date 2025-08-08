( أ ب)

أصدرت وزارة العدل الأمريكية اليوم الجمعة، استدعاءً قضائياً للمدعية العامة لولاية نيويورك ليتيتيا جيمس كجزء من تحقيق في ما إذا كانت انتهكت الحقوق المدنية للرئيس دونالد ترامب، حسبما أفادت مصادر مطلعة.

وطالب الاستدعاء بسجلات مرتبطة بدعوى قضائية رفعتها جيمس ضد ترامب بشأن احتيال مزعوم في تعاملاته التجارية الشخصية، ودعوى أخرى تطال الرابطة الوطنية للبنادق، وذلك بحسب أحد المصادر.

وأكد مصدر آخر أن الاستدعاء مرتبط بتحقيق في الحقوق المدنية.

ولم تكشف المصادر عن تفاصيل التحقيق بشكل علني وتحدثوا لوكالة أسوشيتد برس (أ ب) اليوم الجمعة، شريطة عدم الكشف عن هويتهم.

ويمثل هذه الاستدعاء تصعيداً لجهود إدارة ترامب المستمرة لإحكام الحصار حول الخصوم المتصورين للرئيس، ومن بينهم أشخاص مثل جيمس التي حققت معه قبل فوزه في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر الماضي.

ورفض المتحدث باسم مكتب المدعية العامة جيف بورجان، تأكيد الاستدعاء، لكنه أصدر بياناً جاء فيه:"إن أي استخدام لنظام العدالة كسلاح هو مصدر إزعاج لكل أمريكي. نحن نقف بقوة وراء دعوانا الناجحة ضد منظمة ترامب والرابطة الوطنية للبنادق، وسنواصل الدفاع عن حقوق سكان نيويورك".