أبو الغيط: خطة حصر السلاح بيد الدولة خطوة لاستقرار لبنان

كتب- محمود الهواري:

أعرب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن ترحيبه بقرار الحكومة اللبنانية اعتماد خطة عملية لتنفيذ قرار حصر السلاح في يد الدولة، واعتبره خطوة أساسية على طريق استقرار لبنان.

وأكد أبو الغيط أن حصرية السلاح بيد الدولة تمثل مبدأً جوهريًا من مبادئ السيادة الوطنية، لا يجوز تجاهله أو خرقه تحت أي ذريعة، مشددًا على أن منح الحكومة فترة زمنية للجيش لتطبيق القرار على الأرض يستوجب تعاونًا ومساندة من جميع اللبنانيين وكل الحريصين على سيادة البلاد واستقلال قرارها.

ودعا الأمين العام القوى الفاعلة في المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط جدية على إسرائيل للتراجع عن احتلالها أراضٍ لبنانية ووقف قصف أهداف داخل لبنان.

وأوضح أن التطبيق الدقيق والشامل لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه في نوفمبر الماضي، هو السبيل الكفيل باستعادة السلم والاستقرار في مختلف مناطق لبنان.





