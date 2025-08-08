مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة غدا بشأن غزة

وكالات

أفادت مصادر دبلوماسية في تصريحات للجزيرة أن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة طارئة، غدا السبت، لمناقشة خطط إسرائيل المتعلقة بالسيطرة على قطاع غزة.

من جهته، وصف الأمين العام للأمم المتحدة خطة إسرائيل بأنها "تصعيد خطير"، مؤكدا ضرورة وقف الحرب فورا والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية والإفراج عن الأسرى المحتجزين في القطاع.

كانت مصادر للجزيرة أفادت أن بريطانيا والدنمارك وفرنسا واليونان وسلوفينيا قدمت طلبا لعقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي، لمناقشة خطط إسرائيل للسيطرة الكاملة على قطاع غزة، وسط تحذيرات دولية متزايدة من تداعيات مثل هذه الخطوة على الاستقرار الإقليمي والوضع الإنساني.

ووافق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي ليلة أمس الخميس، على اقتراح قدمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للسيطرة على مدينة غزة في شمال القطاع، في إطار توسيع كبير للحملة العسكرية الإسرائيلية المستمرة.