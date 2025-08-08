إعلان

نتنياهو ينتقد قرار ألمانيا بحظر بيع الأسلحة لإسرائيل

07:51 م الجمعة 08 أغسطس 2025

بنيامين نتنياهو

وكالات

أعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه أعرب خلال اتصال هاتفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس عن خيبة أمله إزاء قرار برلين حظر تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.

وذكرت القناة 13 الإسرائيلية، نقلا عن مصدر مطلع، أن المحادثة الهاتفية بين نتنياهو وشولتس كانت متوترة، حيث هاجم نتنياهو قرار ألمانيا حظر بيع الأسلحة لإسرائيل، معبرا عن استيائه من هذا الموقف في ظل التوترات الأمنية المتصاعدة في غزة.

ويأتي هذا الاتصال في ظل تزايد الانتقادات الأوروبية لسياسات الحكومة الإسرائيلية في قطاع غزة، خاصة بعد الإقرار على خطط لاحتلال القطاع بالكامل.

بنيامين نتنياهو ألمانيا تصدير الأسلحة لإسرائيل
