نتنياهو ينتقد قرار ألمانيا بحظر بيع الأسلحة لإسرائيل

وكالات

أعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه أعرب خلال اتصال هاتفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس عن خيبة أمله إزاء قرار برلين حظر تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.

وذكرت القناة 13 الإسرائيلية، نقلا عن مصدر مطلع، أن المحادثة الهاتفية بين نتنياهو وشولتس كانت متوترة، حيث هاجم نتنياهو قرار ألمانيا حظر بيع الأسلحة لإسرائيل، معبرا عن استيائه من هذا الموقف في ظل التوترات الأمنية المتصاعدة في غزة.

ويأتي هذا الاتصال في ظل تزايد الانتقادات الأوروبية لسياسات الحكومة الإسرائيلية في قطاع غزة، خاصة بعد الإقرار على خطط لاحتلال القطاع بالكامل.