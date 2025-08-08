وزير دفاع الاحتلال: عازمون على الحسم مع حماس

وكالات

قال وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن قرار مواصلة العمليات المكثفة في قطاع غزة يحمل رسالة واضحة مفادها إصرار تل أبيب على تحقيق أهداف الحرب.

وأوضح كاتس، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام عبرية، أن إسرائيل "عازمة على الحسم الكامل مع حركة حماس وتهيئة الظروف لعودة جميع الأسرى"، وزعم أن ضمان سلامة التجمعات السكانية سيتم من خلال "منطقة أمنية محكمة وقوية داخل غزة".

وأضاف وزير الدفاع أنه حصل، إلى جانب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، على تفويض للتصديق على خطط الجيش لتنفيذ قرار المجلس الوزاري المصغر بشأن القطاع، مؤكدًا أن "تهديد بعض الدول بفرض عقوبات لن يضعف عزيمتنا"، على حد تعبيره.

كانت مصادر للجزيرة أفادت أن بريطانيا والدنمارك وفرنسا واليونان وسلوفينيا قدمت طلبا لعقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي، لمناقشة خطط إسرائيل للسيطرة الكاملة على قطاع غزة، وسط تحذيرات دولية متزايدة من تداعيات مثل هذه الخطوة على الاستقرار الإقليمي والوضع الإنساني.

ووافق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي ليلة أمس الخميس، على اقتراح قدمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للسيطرة على مدينة غزة في شمال القطاع، في إطار توسيع كبير للحملة العسكرية الإسرائيلية المستمرة.