نائب ترامب: الرئيس تأثر بشدة من صور الأزمة الإنسانية بغزة

القاهرة- مصراوي

قال نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، إن الولايات المتحدة لا تنوي الاعتراف بدولة فلسطينية، وذلك بعد التصريحات الأخيرة من فرنسا وكندا والمملكة المتحدة بشأن نيتهم الاعتراف بدولة فلسطين.

وأوضح فانس أن الموقف الأمريكي لم يتغير، وذلك بعد إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن قوات الدفاع الإسرائيلية ستسيطر على مدينة غزة.

وقال فانس خلال اجتماع ثنائي مع وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي: "ليست لدينا أي خطط للاعتراف بالدولة الفلسطينية."

وأضاف: "لا أعلم ما الذي قد يعنيه الاعتراف فعليًا بدولة فلسطينية في ظل غياب حكومة فعالة هناك".

وأكد فانس أن للإدارة الأمريكية هدفين رئيسيين في المنطقة: القضاء على حركة حماس باعتبارها تهديدًا، ومعالجة الأزمة الإنسانية في غزة.

وقال: "نريد التأكد من أن حماس لن تتمكن أبدًا من مهاجمة المدنيين الإسرائيليين الأبرياء، ونرى أن ذلك يجب أن يتم من خلال القضاء على حماس. ثانيًا، الرئيس تأثر بشدة من الصور المروعة للأزمة الإنسانية في غزة، ولذلك نريد أن نعمل على حل تلك المشكلة".

وأشار إلى أنه يعتزم مناقشة هذه الأهداف مع الوزير لامي خلال اليوم.

وعند سؤاله عن قرار إسرائيل باحتلال مدينة غزة، امتنع فانس عن التعليق المباشر، مبررًا ذلك باستمرار المحادثات الدبلوماسية، وأشار إلى أن من المرجح أن يصدر الرئيس دونالد ترامب بيانًا رسميًا بنفسه لوسائل الإعلام.