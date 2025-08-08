إعلان

عائلات الأسرى الإسرائيليين: احتلال غزة سيعرض أبنائنا لمزيد من القتل

06:18 م الجمعة 08 أغسطس 2025

قطاع غزة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

حذرت عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة من أن قرار الحكومة باحتلال القطاع سيؤدي إلى سقوط مزيد من القتلى في صفوف الجنود والأسرى على حد سواء.

وطالبت عائلات الأسرى حكومة بنيامين نتنياهو بالتركيز على إنجاز صفقة تبادل بدلا من التصعيد العسكري الذي قد يقضي على فرص إعادتهم أحياء.

كان رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، حث الحكومة الإسرائيلية على إعادة النظر في قرارها المتعلق بالاستيلاء على مدينة غزة، مؤكدا أن مثل هذا القرار يُعد خطوة خطيرة في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة.

وأضاف أن لقرار إسرائيل المحتمل "عواقب واضحة" على علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن استمرار السياسات الحالية سيؤثر سلبا على مجالات التعاون بين الجانبين.


لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

غزة عائلات الأسرى الإسرائيليين إسرائيل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان