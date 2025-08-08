عائلات الأسرى الإسرائيليين: احتلال غزة سيعرض أبنائنا لمزيد من القتل

وكالات

حذرت عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة من أن قرار الحكومة باحتلال القطاع سيؤدي إلى سقوط مزيد من القتلى في صفوف الجنود والأسرى على حد سواء.

وطالبت عائلات الأسرى حكومة بنيامين نتنياهو بالتركيز على إنجاز صفقة تبادل بدلا من التصعيد العسكري الذي قد يقضي على فرص إعادتهم أحياء.

كان رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، حث الحكومة الإسرائيلية على إعادة النظر في قرارها المتعلق بالاستيلاء على مدينة غزة، مؤكدا أن مثل هذا القرار يُعد خطوة خطيرة في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة.

وأضاف أن لقرار إسرائيل المحتمل "عواقب واضحة" على علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن استمرار السياسات الحالية سيؤثر سلبا على مجالات التعاون بين الجانبين.





