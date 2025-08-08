وزير الخارجية الهولندي: حكومة نتنياهو تخسر أوروبا بالكامل

وكالات

قال وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب في مقابلة مع موقع أكسيوس إن حكومة بنيامين نتنياهو "تخسر أوروبا بالكامل"، في إشارة إلى تدهور العلاقات مع الاتحاد الأوروبي بسبب سياساتها في غزة والضفة الغربية.

وأضاف الوزير "نحن نقف مع إسرائيل، لكن ليس مع سياسة الحكومة الحالية"، مشددا على أن الدعم الأوروبي لإسرائيل لا يعني الموافقة على ممارسات الحكومة التي تثير قلقا متزايدا في العواصم الأوروبية.

كان وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، قال إنه سيبحث مع جيه دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأوضاع في غزة والشرق الأوسط، إلى جانب الحرب في أوكرانيا، وذلك خلال اجتماع مرتقب بين الجانبين.

من جهته، أكد دي فانس أن المحادثات ستشمل قضايا الشرق الأوسط والتصعيد بين روسيا وأوكرانيا، في ظل تزايد التوترات على أكثر من جبهة دولية.