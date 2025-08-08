محادثات بريطانية أمريكية مرتقبة بشأن الحرب بغزة

وكالات

قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، إنه سيبحث مع جيه دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأوضاع في غزة والشرق الأوسط، إلى جانب الحرب في أوكرانيا، وذلك خلال اجتماع مرتقب بين الجانبين.

من جهته، أكد دي فانس أن المحادثات ستشمل قضايا الشرق الأوسط والتصعيد بين روسيا وأوكرانيا، في ظل تزايد التوترات على أكثر من جبهة دولية.

كانت هيئة البث، قالت إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو طرح خطة مخففة لاحتلال غزة، ووزراء في اليمين المتطرف يطالبون باحتلال كامل للقطاع.

وقال نتنياهو لـ"فوكس نيوز" "ننوي السيطرة على قطاع غزة بالكامل، لكن لا نريد الاحتفاظ به وحكمه".