إعلان

محادثات بريطانية أمريكية مرتقبة بشأن الحرب بغزة

05:21 م الجمعة 08 أغسطس 2025

ديفيد لامي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، إنه سيبحث مع جيه دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأوضاع في غزة والشرق الأوسط، إلى جانب الحرب في أوكرانيا، وذلك خلال اجتماع مرتقب بين الجانبين.

من جهته، أكد دي فانس أن المحادثات ستشمل قضايا الشرق الأوسط والتصعيد بين روسيا وأوكرانيا، في ظل تزايد التوترات على أكثر من جبهة دولية.

كانت هيئة البث، قالت إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو طرح خطة مخففة لاحتلال غزة، ووزراء في اليمين المتطرف يطالبون باحتلال كامل للقطاع.

وقال نتنياهو لـ"فوكس نيوز" "ننوي السيطرة على قطاع غزة بالكامل، لكن لا نريد الاحتفاظ به وحكمه".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ديفيد لامي وزير الخارجية البريطاني نائب الرئيس الأمريكي محادثات بريطانية أمريكية الحرب بغزة الحرب في أوكرانيا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان