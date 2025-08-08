المفوضية الأوروبية تحث إسرائيل على إعادة النظر في توسيع حربها على غزة

بروكسل- (د ب أ)

دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الحكومة الإسرائيلية إلى إعادة النظر في قرارها توسيع الحرب في قطاع غزة.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، في منشور على منصة إكس: "يجب على الحكومة الإسرائيلية إعادة النظر في قرارها توسيع عمليتها العسكرية في غزة".

وحثت فون دير لاين أيضا على السماح "الفوري ودون عوائق" بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع الساحلي المحاصر، وكذلك دعت إلى الإفراج عن جميع الأسرى الذين ما زالوا محتجزين.

وأضافت: "هناك حاجة الآن إلى وقف لإطلاق النار".

وكان مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي قد وافق، ليلة أمس الخميس، على اقتراح قدمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للسيطرة على مدينة غزة في شمال القطاع، في إطار توسيع كبير للحملة العسكرية الإسرائيلية المستمرة.