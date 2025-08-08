أمريكا: أوامر بإجلاء الآلاف بسبب حريق في شمال لوس أنجلوس

أمريكا أوامر بإجلاء الآلاف بسبب حريق في شمال لوس أ

لوس أنجلوس- (أ ب)

أجبر حريق خارج عن السيطرة سريع الانتشار آلاف الأشخاص على إخلاء منازلهم في منطقة جبلية بشمال لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

واندلع حريق كانيون عصر أمس الخميس، وامتد لأكثر من 7ر19 كيلومتر مربع بحلول الـ11 مساء، بحسب إدارة الإطفاء في مقاطعة فينتورا. ويشارك 400 رجل إطفاء في مكافحة الحريق إلى جانب العديد من المروحيات والطائرات.

وقال مسؤولون إن الحريق ظل مستعرا في وقت متأخر من أمس الخميس، وامتد شرقا إلى مقاطعة لوس أنجليس.

وتشهد منطقة جنوب بحيرة بيرو الواقعة في غابة لوس بارديس الوطنية اندلاع حرائق بها، وهي قريبة من منطقة استجمام بحيرة كاستياك الشهيرة التى تعرضت لاندلاع حريق هيوز في يناير، الذي أتى على 39 كيلومترا مربعا في ست ساعات، حيث صدرت أوامر أو تحذيرات لنحو50 ألف شخص .

ومن المتوقع أن تكون الأحوال الجوية حارة وجافة في المنطقة حيث لايزال حريق كانيون مشتعلا اليوم الجمعة، في ظل درجة حرارة مرتفعة في النهار تقترب من 100 درجة فهرنهايت (38 درجة مئوية)، بحسب جهاز الطقس الوطني. ومن المتوقع أن تكون الرياح خفيفة في الصباح وتهب من الجنوب إلى الجنوب الغربي عصر اليوم.

وشهدت مقاطعة لوس أنجليس إجلاء 2700 شخص تقريبا وصدرت أوامر بإخلاء لـ700 مبنى، بحسب ما قاله المسؤولون في وقت متأخر من أمس الخميس. كما صدرت تحذيرات بالإجلاء والإخلاء لـ14 ألف ساكن وخمسة آلاف مبنى آخرين.