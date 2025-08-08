"مستعدون لصفقة شاملة بشروط".. بيان لحماس حول قرار إسرائيل احتلال غزة

وكالات

علقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي احتلال مدينة غزة، قائلة إن "إقرار المجلس الوزاري الصهيوني خططًا لاحتلال غزة وإجلاء سكانها جريمة حرب جديدة".

وأضافت حماس، في بيان لها اليوم الجمعة، أن قرار الاحتلال يفسر بوضوح سبب انسحابه المفاجئ من جولة التفاوض الأخيرة، مؤكدة أنها قدمت كل ما يلزم لإنجاح جهود وقف إطلاق النار.

وأعلنت الحركة استعدادها لصفقة شاملة للإفراج عن جميع أسرى الاحتلال مقابل وقف الحرب وانسحاب قواته، مؤكدة "لن نألو جهدًا في اتخاذ خطوات تمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق".

واعتبرت أن قرار احتلال غزة يؤكد أن المجرم بنيامين نتنياهو وحكومته لا يكترثون بمصير أسراهم، مشيرة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي استخدم مصطلح السيطرة بدلًا من احتلال "التفاف مفضوح للهروب من مسؤوليته القانونية عن تبعات جريمته".

ودعت حماس الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية للتحرك العاجل ووقف المخطط ومحاسبة قادة الاحتلال، كما حملت الإدارة الأمريكية المسؤولية عن جرائم الاحتلال بسبب دعمها السياسي والعسكري له.

وحذرت الحركة إسرائيل من أن مغامرتها باحتلال غزة ستكلفها أثمانًا باهظة ولن تكون نزهة، مشددة على أن الشعب الفلسطيني ومقاومته عصيان على الانكسار أو الاستسلام وخطط نتنياهو وأوهامه ستبوء بالفشل.