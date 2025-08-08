رئيس أركان الاحتلال: الجيش سيزيد خططه العسكرية في الأيام المقبلة

وكالات

أعلن رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير، أن الجيش سيزيد في الأيام المقبلة خططه العسكرية في قطاع غزة، وسط الحفاظ على أمن قواته.

وقال زامير، اليوم الجمعة، "نهدف إلى توفير الظروف لإعادة الأسرى وإزالة حكم حركة حماس في قطاع غزة".

وعقد رئيس أركان الاحتلال، اليوم، اجتماع تقدير للوضع في مقر القيادة الجنوبية بمشاركة قادة بهيئة الأركان، وفقًا للجيش الإسرائيلي.

وقال الجيش الإسرائيلي، إن القادة في المؤسسة العسكرية بحثوا بلورة خطط والاستعداد لاستمرار الحرب في قطاع غزة.

وفي السياق ذاته، قال مسؤول إسرائيلي لشبكة "سي إن إن"، إنه من المتوقع أن تستغرق الخطة الشاملة للسيطرة على غزة 5 أشهر.