إعلان

الصين: 10 قتلى و33 في عداد المفقودين إثر فيضانات مفاجئة بشمال غرب البلاد

02:38 م الجمعة 08 أغسطس 2025

فيضانات - أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

بكين- (أ ب)

ذكرت وسائل الإعلام الرسمية في الصين أن عشرة أشخاص لقوا حتفهم وفقد 33 آخرون إثر فيضانات مفاجئة في مقاطعة يوتشونج في إقليم قانسو شمال غربي البلاد.

وأدى هطول الأمطار الغزيرة منذ أمس الخميس إلى وقوع فيضانات مفاجئة وانهيار أرضي واحد على الأقل في المناطق الجبلية قرب مدينة لانتشو، وفقا لقناة التلفزيون الرسمي الصيني "سي سي تي في".

وتسببت الأمطار في انقطاع الكهرباء وخدمات الاتصالات في منطقة تشينجلونج الجبلية، مما أدى إلى تقطع السبل بأكثر من أربعة آلاف شخص في أربع قرى.

وحث الرئيس الصيني شي جين بينج على بذل جهود شاملة لانقاذ الضحايا ومنع الفيضانات في المنطقة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الصين فيضانات مفاجئة شمال غرب البلاد مقاطعة يوتشونج إقليم قانسو
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان