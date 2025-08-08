كتب- محمود الهواري:

أعرب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن إدانته الشديدة لمصادقة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر على خطة تقضي بـ"إعادة" احتلال قطاع غزة، وفرض سيطرة إسرائيلية كاملة عليه، إلى جانب تهجير سكان مدينة غزة ودفع أغلب سكان القطاع إلى منطقة ضيقة في جنوبه.

وأوضح المتحدث باسم الأمين العام أن الجامعة العربية حذرت مرارًا من خطورة ترك إسرائيل تواصل حربها الإجرامية والجنونية ضد الشعب الفلسطيني، بهدف تصفية قضيته وطمس وجوده كجماعة قومية، مؤكدًا أن الوقت قد حان لتحرك دولي حازم يوقف هذا المسار الدموي.

وأشار أبو الغيط إلى أن الخطة الإسرائيلية تعكس بوضوح أهداف تل أبيب منذ بداية الحرب، والمتمثلة في إعادة احتلال القطاع وطرد أكبر عدد ممكن من سكانه خارجه، وهو ما يرفضه العرب رفضًا قاطعًا، مشددًا على أن المجتمع الدولي بأسره يرفض مثل هذه السياسات.

وأضاف المتحدث أن حكومة الاحتلال تعيش عزلة متزايدة على الساحة الدولية نتيجة إصرارها على حرب الإبادة المستمرة منذ ما يقرب من عامين، لافتًا إلى أن قادة الحكومة الإسرائيلية تحركهم أيديولوجيات متطرفة ومصالح ضيقة، ولا يبالون حتى بمصير الأسرى الإسرائيليين داخل القطاع.