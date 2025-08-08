جانتس: قرار السيطرة على مدينة غزة "فشل دبلوماسي"

وكالات

قال العضو السابق في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس، اليوم الجمعة، إن قرار إسرائيل الاستيلاء على مدينة غزة هو "فشل دبلوماسي".

وتابع في منشور على موقع التدوينات القصيرة "إكس" تويتر سابقًا: "أشهد مرة أخرى الفشل الدبلوماسي الذي يهدر الإنجازات العظيمة التي حققتها قوات الدفاع الإسرائيلية".

واقترح جانتس نهجا مختلفا تجاه الحرب في غزة، وقال إن إسرائيل يجب أن توافق على وقف دائم لإطلاق النار مقابل عودة جميع الرهائن المحتجزين في القطاع.

מה כן לעשות כדי להחזיר את החטופים ולנצח?



אני רואה שוב את המחדל המדיני שמבזבז את ההישגים האדירים של צה"ל.

שוב מחכים.

שוב מנהלים משא ומתן בשלבים.

בלי שום יצירתיות.



אפשר אחרת:

קודם כל להודיע - בתמורה להשבת החטופים נהיה מוכנים להפסקת אש קבועה - עד החטוף האחרון.

כל עוד זה לא מתקבל:… — בני גנץ - Benny Gantz (@gantzbe) August 8, 2025

ولفت إلى أنه ينبغي على إسرائيل "القضاء على حماس" بمداهمة معاقلها مع ضمان عدم وجود أي خطر على الأسرى، كما ينبغي تشكيل إدارة جديدة في غزة لإدارة الشؤون المدنية للقطاع، مع حفاظ إسرائيل على أمنه. وأضاف أنه ينبغي أيضًا السماح لسكان غزة بمغادرة القطاع إن رغبوا في ذلك.

وأضاف العضو السابق في مجلس الحرب الإسرائيلي، لقد تحدثنا باستمرار عن اليوم التالي، ولم يتحرك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تستحق إسرائيل قيادةً تغتنم الفرص، لا قيادةً تتخفى ولا تسعى جاهدةً لإعادة الرهائن إلى ديارهم وهزيمة حماس هزيمةً نكراء.

فيما اتهم أفيجدور ليبرمان، وهو وزير إسرائيلي سابق، نتنياهو باتخاذ قرار البقاء في السلطة بدلًا من إنهاء الحرب وضمان عودة الرهائن.

وقال ليبرمان إن "القرار الذي اتخذته الحكومة، على النقيض من الموقف المهني لرئيس هيئة الأركان العامة الذي حذر من المخاطر الكثيرة التي تنطوي عليها مثل هذه الخطوة، يثبت أن القرارات المتعلقة بالحياة والموت تتخذ ضد الاعتبارات الأمنية وأهداف الحرب".

وأوضح أن "رئيس حكومة 7 أكتوبر يضحي مرة أخرى بأمن مواطني إسرائيل من أجل مقعده"، كما كتب على "إكس".