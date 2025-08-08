إعلان

ألمانيا تعلن تعليق صادرات أسلحة لإسرائيل

02:17 م الجمعة 08 أغسطس 2025

المستشار الألماني فريدريش ميرتس

وكالات

أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس تعليق صادرات الأسلحة لإسرائيل، بسبب احتمال استخدامه في غزة.

وقال ميرتس، اليوم الجمعة، "قررنا تعليق صادرات عتاد عسكري إلى إسرائيل يمكن استخدامه في غزة حتى إشعار آخر".

ولفت إلى أن مفاوضات وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن تمثل أهم أولوياتنا.

وتابع "ما زلت أشعر بقلق بالغ إزاء استمرار معاناة السكان المدنيين في غزة".

يشار إلى أن مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي المصغر "الكابينت"، وافق صباح اليوم الجمعة على خطة لـ"السيطرة" على مدينة غزة.

وجاء القرار بعد ساعات من قول رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن إسرائيل تعتزم السيطرة عسكريًا على قطاع غزة بأكمله على الرغم من تزايد الانتقادات في الداخل والخارج بسبب الحرب المستمرة منذ نحو عامين في القطاع الفلسطيني.

وقال المكتب في بيان إنّه بموجب هذه الخطة فإنّ الجيش الإسرائيلي "يستعدّ للسيطرة على مدينة غزة مع توزيع مساعدات إنسانية على السكّان المدنيين خارج مناطق القتال".

