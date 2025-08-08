إعلان

"أوقفوا حرب بي بي".. رسالة احتجاجية على شاطئ تل أبيب لترامب ونتنياهو (صورة)

01:08 م الجمعة 08 أغسطس 2025

ترامب ونتنياهو

القاهرة- مصراوي:

شهدت إسرائيل الليلة الماضية احتجاجات متزامنة مع اجتماع مجلس الوزراء الأمني للموافقة على خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للسيطرة على مدينة غزة.

ظهرت رسالة على شاطئ قبالة القنصلية الأمريكية في تل أبيب، مكتوب عليها "أوقفوا حرب بي بي"، ضمن رسم لرأس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتضمنت الرسالة أيضًا شريطًا أصفر، والذي أصبح رمزًا للتضامن والأمل في العودة الآمنة للأسرى الإسرائيليين لدى حركة المقاومة الإسلامية "حماس" منذ الـ7 من أكتوبر 2023.

يشار إلى أن مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي المصغر "الكابينت"، وافق صباح اليوم الجمعة على خطة لـ"السيطرة" على مدينة غزة.

وجاء القرار بعد ساعات من قول رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن إسرائيل تعتزم السيطرة عسكريًا على قطاع غزة بأكمله على الرغم من تزايد الانتقادات في الداخل والخارج بسبب الحرب المستمرة منذ نحو عامين في القطاع الفلسطيني.

وقال المكتب في بيان إنّه بموجب هذه الخطة فإنّ الجيش الإسرائيلي "يستعدّ للسيطرة على مدينة غزة مع توزيع مساعدات إنسانية على السكّان المدنيين خارج مناطق القتال".

تل أبيب بنيامين نتنياهو مدينة غزة دونالد ترامب الكابينت
