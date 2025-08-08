أول تعليق من الرئاسة الفلسطينية على قرار إسرائيل السيطرة على غزة



وكالات

في أول تعليق لها، أدانت الرئاسة الفلسطينية ورفضت بشدة قرار الاحتلال الإسرائيلي بإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل وتهجير مليون فلسطيني قسرًا من مدينة غزة وشمال القطاع للجنوب.



وحذرت الرئاسة الفلسطينية، من أن الخطط الإسرائيلية القائمة على القتل والتجويع والتهجير القسري ستقود إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة، ومن أن جرائم إسرائيل ضد الإنسانية تهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.



وقالت الرئاسة، اليوم الجمعة، إن الشعب الفلسطيني لن يقبل بسياسة الإملاءات أو فرض الوقائع بالقوة ومتمسك بحقوقه.



وأعلنت الرئاسة الفلسطينية أنها قررت التوجه الفوري إلى مجلس الأمن الدولي لطلب تحرك عاجل وملزم لوقف الجرائم الإسرائيلية في غزة.



وناشدت الرئاسة الفلسطينية الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التدخل لوقف القرارات الإسرائيلية والوفاء بوعده بوقف الحرب والذهاب للسلام الدائم.



وفي وقتٍ سابق من اليوم الجمعة، وافق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابنيت) على مقترح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو باحتلال مدينة غزة، في خطوة تمهد لعملية برية واسعة.