روسيا تعلن إحباط أنشطة خلية إسلامية متطرفة لتجنيد مهاجرين في موسكو

موسكو- (د ب أ)

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في بيان، اليوم الجمعة، إحباط أنشطة خلية من المتطرفين الإسلاميين، لتجنيد المهاجرين في موسكو.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء عن البيان: "تمكن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، بالتعاون مع لجنة التحقيق الروسية وجهاز أمن الدولة في جمهورية أوزبكستان، من إحباط أنشطة خلية تابعة لمنظمة إرهابية دولية (محظورة في روسيا)، بمدينة موسكو، تتكون من تسعة مواطنين أجانب"، دون الكشف عن أسم المنظمة.

تجدر الإشارة إلى أنه نتيجة للأنشطة التي تم تنفيذها، هناك حقائق موثقة تشير إلى أن المتطرفين بالتنسيق مع أيديولوجيي المنظمة الإرهابية الدولية الموجودين على أراضي الاتحاد الأوروبي، قاموا بتجنيد عمال مهاجرين في المنظمة.

وبالإضافة إلى ذلك، خلال التجمعات السرية، التي شملت مؤتمرات فيديو على تطبيق تليجرام، تم تدريب هؤلاء بشكل منهجي على أساس عقيدة إنشاء ما يسمى بالخلافة العالمية، "وكانوا متورطين في أنشطة المنظمة الإرهابية".

وأعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في بيان يوم أمس الخميس، أن طواقمه في مقاطعة نوفوسيبيرسك، أحبطت محاولة اغتيال عسكري روسي خططت لها أجهزة الاستخبارات الأوكرانية باستخدام المواد السامة.

وقال البيان " أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، بالتعاون مع لجنة التحقيق الروسية، في مقاطعة نوفوسيبيرسك، محاولة قتل مخططة لعسكري من وزارة الدفاع الروسية، على يد أجهزة الاستخبارات الأوكرانية باستخدام مواد كيميائية سامة.

وتابع البيان: "ونتيجة للإجراءات المتبعة، تم اعتقال مواطنين روس قاصرين، حيث سلمتهم أجهزة الاستخبارات الأوكرانية ثلاث حاويات تحتوي على مواد كيميائية خطيرة، تسبب قصورا حادا في القلب وقد تفضي للموت، وقاما بوضعها على مقبض باب السائق، وكذلك المرآة الجانبية للسيارة الشخصية للضابط بهدف تسميمه".