منتدى عائلات الأسرى الإسرائيليين: حكومة إسرائيل "حكمت بالإعدام على الأسرى"

12:30 م الجمعة 08 أغسطس 2025

عائلات  الأسرى الإسرائيليين

وكالات

أصدر منتدى عائلات الأسرى الإسرائيليين بياناً أكد فيه أن حكومة إسرائيل "حكمت بالإعدام على الأسرى".

وانتقد البيان قرار المجلس الوزاري المُصغر للشؤون السياسية والأمنية، بالسيطرة على مدينة غزة، واصفاً إياه بالخداع والتخلّي الذي لا يغتفر.

وشدّد المنتدى على أن الحكومة الحالية، التي "شهدت إسرائيل خلال فترة ولايتها أكبر كارثة"، تزيد اليوم من معاناة الأسرى والجنود.

وأشار البيان إلى أن ما يحدث يعد "تخلّياً واضحا عن الأسرى"، رغم التحذيرات العسكرية وإرادة الشعب الإسرائيلي.

وأكد المنتدى أن الحل الوحيد لإنقاذ الأسرى يكمن في التوصل إلى صفقة شاملة.

منتدى عائلات  الأسرى  الإسرائيليين إسرائيل السيطرة على مدينة غزة غزو بري جديد في غزة
