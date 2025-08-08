هولندا تلغي 3 تصاريح تصدير مكونات سفن حربية لإسرائيل

أمستردام- (د ب أ)

أفادت وسائل إعلام هولندية بأن وزارة الخارجية في أمستردام تعتزم إلغاء ثلاثة تصاريح كان أصدرتها لتصدير مكونات سفن حربية لإسرائيل.

وقال متحدث باسم الخارجية لهيئة الإذاعة والتلفزيونية الهولندية (إن أو إس) إنه جرى إعادة تقييم وإبطال التصاريح الشهر الماضي "جراء الوضع المتدهور في قطاع غزة" و"خطر استخدامها النهائي بشكل غير مرغوب فيه"، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الجمعة.

وكتب وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب في رسالة للبرلمان الأسبوع الماضي، "بالوضع الحالي في غزة، من المستحيل فعليا أن يتم منح تصريح لتصدير الأسلحة لإسرائيل، يمكن أن تسهم في أنشطة القوات المسلحة الإسرائيلية في قطاع غزة أو الضفة الغربية".

وردا على أسئلة من هيئة الإذاعة والتلفزيون الهولندية، قالت الوزارة إنها منحت 8 تراخيص تصدير لسلع عسكرية يكون استخدامها النهائي في إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023. وحجبت محكمة الاستئناف الهولندية التصدير الهولندي لقطع مقاتلات إف-35 لإسرائيل العام الماضي والقضية حاليا أمام المحكمة العليا.

وأضافت الهيئة أن مجلس الوزراء ليس لديه نية لوقف شراء أسلحة من إسرائيل.

وفي مناقشة بشأن غزة أمس الخميس، قرر البرلمان الهولندي عدم المضي قدما في الاعتراف بفلسطين.