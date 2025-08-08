إعلان

زعيم المعارضة الإسرائيلية: قرار الاستيلاء على مدينة غزة "كارثي"

12:13 م الجمعة 08 أغسطس 2025

زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد

تل أبيب- (د ب أ)

وصف زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد قرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي بالاستيلاء على مدينة غزة بـ"الكارثة" التي "ستؤدي بدورها إلى المزيد من الكوارث".

وقال لابيد في منشور على حسابه بمنصة "إكس" للتواصل الاجتماعي اليوم الجمعة، إن الاستيلاء المخطط على أكبر مدينة في قطاع غزة سيؤدي إلى مقتل الرهائن وكذلك مقتل العديد من الجنود الإسرائيليين.

وأوضح لابيد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد دفعه شركاؤه في الائتلاف اليميني المتطرف إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، على الرغم من اعتراضات القيادة العسكرية.

بن غفير وسموتريتش، الوزيران اليمينيان المتطرفان، من دعاة فكرة الاستيلاء الكامل على قطاع غزة وطرد حوالي 2 مليون فلسطيني يعيشون هناك.

ووافق مجلس الوزراء الأمني في إسرائيل في وقت مبكر من صباح اليوم على خطة للاستيلاء على مدينة غزة.

ويشكل القرار تصعيدا آخر للهجوم الإسرائيلي الذي دام 22 شهرا والذي بدأ ردا على هجوم حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وأسفرت الحرب بالفعل عن مقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين، وتدمير جزء كبير من غزة، ودفعت القطاع الذي يقطنه حوالي مليوني فلسطيني نحو المجاعة.

