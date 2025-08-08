إعلان

ما هي المبادئ الخمسة التي تضمنتها خطة نتنياهو للسيطرة على غزة؟

11:57 ص الجمعة 08 أغسطس 2025

جانب من المجلس الوزاري الإسرائيلي

background

وكالات

في ساعة مبكرة من صباح يوم الجمعة، أصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بياناً، أكد فيه الموافقة على خطة للسيطرة على قطاع غزة، بعد اجتماعٍ للمجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت) استمر عدة ساعات، في القدس.

وبحسب البيان فإن الكابنيت اعتمد الخطط بـ"أغلبية الأصوات"، وتضمنت "خمسة مبادئ لإنهاء الحرب".

وقال البيان: "سيستعد الجيش الإسرائيلي للسيطرة على مدينة غزة مع تقديم المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين خارج مناطق القتال".

وتضمنت المبادئ الخمسة لإنهاء الحرب، نزع سلاح حماس، إعادة جميع الأسرى الإسرائيليين سواء الأحياء أو الأموات، تحويل غزة إلى منطقة منزوعة السلاح، السيطرة الأمنية الإسرائيلية على المدينة، وأخيرا إيجاد حكومة مدنية بديلة غير حماس أو السلطة الفلسطينية.

وخلص البيان إلى أن "الغالبية المطلقة من وزراء الحكومة الإسرائيلية على قناعة بأن الخطة البديلة التي عُرضت على الحكومة لن تُحقق هزيمة حماس أو إعادة الأسرى".

