فيضانات وانهيارات أرضية جنوب اليابان.. وإخلاء 360 ألف شخص (فيديو)

11:53 ص الجمعة 08 أغسطس 2025

فيضانات وانهيارات أرضية جنوب اليابان

وكالات

شهدت جزيرة كيوشو اليابانية الجنوبية، اليوم الجمعة، أمطارًا غزيرة، مما تسبب في فيضانات وانهيارات أرضية ودفع السكان إلى الفرار إلى الملاجئ.

وجراء ذلك، أصدر المسؤولون في الجزيرة أعلى مستوى من التحذيرات في أجزاء من المنطقة.

وبحسب وكالة إدارة الحرائق والكوارث، فإن انهيار طيني ضرب منزلًا في مدينة أيرا بمحافظة كاجوشيما، مما أدى إلى دفن شخصين تم إنقاذهما على قيد الحياة ونقلهما إلى المستشفى.

وأصدرت الوكالة تحذيرات بالإجلاء لأكثر من 360 ألف شخص في محافظة كاجوشيما وميازاكي المجاورة.

وتسببت الأمطار الغزيرة في شل حركة النقل المحلية، مما أوقف القطارات والحافلات. وتم إلغاء عشرات الرحلات الجوية من وإلى كاجوشيما.

وبدوره، قال رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا، الذي شكلت حكومته فرقة عمل للاستجابة الطارئة والدعم، "ستفعل الحكومة كل شيء لحماية حياتكم وسلامتكم".

وتوقعت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية هطول أمطار غزيرة وعواصف رعدية حتى اليوم الجمعة في كيوشو بسبب منخفض جوي.

جزيرة كيوشو فيضانات انهيارات أرضية الكوارث
