فيضانات وانهيارات أرضية جنوب اليابان.. وإخلاء 360 ألف شخص (فيديو)

وكالات

شهدت جزيرة كيوشو اليابانية الجنوبية، اليوم الجمعة، أمطارًا غزيرة، مما تسبب في فيضانات وانهيارات أرضية ودفع السكان إلى الفرار إلى الملاجئ.

وجراء ذلك، أصدر المسؤولون في الجزيرة أعلى مستوى من التحذيرات في أجزاء من المنطقة.

⚠️ Orange alert! Some streets in #Zhengzhou, #Henan Province are flooded today after the city is getting slammed with over 90mm of #rain. In the next 3 hours: expect more torrential downpours, thunderstorms, and gusty winds. #China #weather pic.twitter.com/laiTAuWfED — Shanghai Daily (@shanghaidaily) August 7, 2025

وبحسب وكالة إدارة الحرائق والكوارث، فإن انهيار طيني ضرب منزلًا في مدينة أيرا بمحافظة كاجوشيما، مما أدى إلى دفن شخصين تم إنقاذهما على قيد الحياة ونقلهما إلى المستشفى.

وأصدرت الوكالة تحذيرات بالإجلاء لأكثر من 360 ألف شخص في محافظة كاجوشيما وميازاكي المجاورة.

Over 4,000 people were trapped in #Yuzhong County, #Lanzhou, after torrential rains triggered flash #floods in #Gansu’s central and eastern regions. Some areas saw nearly 200mm of rain in under 12 hours. #China #weather pic.twitter.com/w3lSXxxIIA — Shanghai Daily (@shanghaidaily) August 8, 2025

وتسببت الأمطار الغزيرة في شل حركة النقل المحلية، مما أوقف القطارات والحافلات. وتم إلغاء عشرات الرحلات الجوية من وإلى كاجوشيما.

Heavy Rain Triggers Floods and Landslides in Southern Japan 🌧️⛰️



Torrential rain has caused severe flooding and landslides across southern Japan, leading to widespread damage and disruptions. Emergency crews are working to rescue stranded residents and assess the destruction as… pic.twitter.com/HJ6ovKxrYU — SG News (@SGNews123) August 8, 2025

وبدوره، قال رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا، الذي شكلت حكومته فرقة عمل للاستجابة الطارئة والدعم، "ستفعل الحكومة كل شيء لحماية حياتكم وسلامتكم".

وتوقعت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية هطول أمطار غزيرة وعواصف رعدية حتى اليوم الجمعة في كيوشو بسبب منخفض جوي.