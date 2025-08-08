زيلينسكي يدعو إلى دور أوروبي أكبر في محادثات إنهاء الحرب في أوكرانيا

كييف- (د ب أ)

أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن تأييده لزيادة الدور الأوروبي في المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وقال زيلينسكي في رسالته المصورة المسائية بتقنية الفيديو، اليوم الخميس، إن "جميع القرارات التي ستتخذ لإنهاء هذه الحرب وضمان الأمن تخص في الواقع أوروبا بأسرها."

وأضاف إن الصراع هو حرب تشنها روسيا ليس فقط ضد أوكرانيا، بل "داخل أوروبا وضد أوروبا."

وأوضح زيلينسكي بأنه لذلك تقرر عقد اجتماعات على المستوى الأوروبي لتنسيق المواقف. وأكد أن "صوت أوروبا يجب أن يؤثر في مجريات الأمور."

وبعد مكالمات هاتفية مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، يعتزم زيلينسكي أيضا إجراء مكالمة هاتفية مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني.

كان الكرملين، قد أعلن في وقت سابق اليوم الخميس، أنه تم الاتفاق على عقد لقاء يجمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب خلال الأيام المقبلة لبحث الحرب في أوكرانيا.

من جانبه قال بوتين أن الإمارات تعد أحد الأماكن المحتملة لعقد لقائه مع ترامب.

ويسعى ترامب منذ توليه فترته الرئاسية الثانية مطلع العام الجاري لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.