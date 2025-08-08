إعلان

ترامب: أرمينيا وأذربيجان ستوقعان اتفاق سلام في البيت الأبيض

11:27 ص الجمعة 08 أغسطس 2025

دونالد ترامب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

واشنطن- (أ ب)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتطلع إلى استضافة رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف اليوم الجمعة.

وفي منشور على موقعه للتواصل الاجتماعي، وصف ترامب الحدث بأنه "تاريخي" وقال إن الزعيمين سيشاركان في "مراسم توقيع اتفاق سلام".

وقال ترامب إن "إدارته كانت منخرطة مع كلا الجانبين منذ فترة طويلة" وأضاف أنه "فخور جدا بهؤلاء القادة الشجعان لقيامهم بالشيء الصحيح".

وانخرطت أرمينيا وأذربيجان في صراع مرير على الأراضي منذ أوائل تسعينيات القرن الماضي، عندما سيطرت القوات الأرمينية العرقية على إقليم ناجورنو كاراباخ والأراضي المجاورة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ترامب رئيس الوزراء الأرميني الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف إقليم ناجورنو كاراباخ
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

أحمد آدم لمجدي الجلاد: العلمانية والديمقراطية "هيضيّعوا مصر".. والقرآن شرح كل حاجة
تستغرق نحو 5 أشهر.. تفاصيل خطة نتنياهو الكاملة للسيطرة على غزة