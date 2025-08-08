إعلان

أمريكا توقف معظم طلبات الحصول على تأشيرات من زيمبابوي

11:25 ص الجمعة 08 أغسطس 2025

أمريكا توقف تأشيرات زيمبابوي

واشنطن- (أ ب)

أعلنت الولايات المتحدة يوم الخميس عن وقف جميع الطلبات الروتينية للحصول على تأشيرة لمواطني زيمبابوي، وهو أحدث قيد على المسافرين من أفريقيا.

جاء ذلك بعد أيام من كشف الولايات المتحدة عن مشروع تجريبي يطالب مواطني دولتين أفريقيتين أخريين، هما مالاوي وزامبيا، بدفع تأمين يصل إلى 15 ألف دولار أمريكي للحصول على تأشيرات السياحة أو الأعمال، والتي سيجري مصادرتها في حال تجاوز مدة الإقامة المسموح بها.

وقالت وزارة الخارجية إن سفارة الولايات المتحدة في زيمبابوي ستوقف جميع خدمات التأشيرات الروتينية اعتبارا من يوم الجمعة "بينما نعالج المخاوف مع حكومة زيمبابوي".

ووصفت السفارة الإجراء بأنه مؤقت وجزء من جهود الإدارة "لمنع تجاوز مدة التأشيرة وسوء استخدامها". ومن المقرر إعفاء معظم التأشيرات الدبلوماسية والرسمية.

وفرضت الولايات المتحدة قيودا جديدة على السفر لمواطني العديد من البلدان الأفريقية بموجب سياسات ترامب الأوسع لتطبيق قوانين الهجرة.

