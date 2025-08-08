مقتل 6 أشخاص على الأقل في تحطم طائرة إسعاف جوي خارج العاصمة الكينية

نيروبي(كينيا)- (ا ب)

تحطمت طائرة تابعة لخدمة إسعاف جوي في منطقة سكنية خارج العاصمة الكينية يوم الخميس، مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص على الأقل، وفقا لمسؤول محلي والشركة المالكة للطائرة.

وقالت شركة "أمريف فلاينج دوكتورز" إن الطائرة متوسطة الحجم، وهي من طراز "سيسنا سايتيشن إكس إل إس" أقلعت من مطار في نيروبي وكانت متجهة إلى صوماليلاند عندما تحطمت.

ولم تعلن الشركة المقدمة للخدمة عن عدد الضحايا أو سببا محتملا للحادث، وذكرت في بيان أنها "تتعاون تماما مع سلطات الطيران المعنية وفرق الاستجابة الطارئة لتحديد الحقائق المحيطة بالوضع".

وتحطمت الطائرة في منطقة موي هوكو السكنية في مقاطعة كيامبو، التي تتشارك في الحدود مع نيروبي.

وقال المسؤول المحلي، مفوض مقاطعة كيامبو هنري وافولا، للصحفيين في مكان الحادث إن أربعة أشخاص كانوا على متن الطائرة لاقوا حتفهم في التحطم. وأضاف أن ضحيتين أخريين كانتا داخل منزل سقطت فوقه الطائرة.