تفشي عدوى المستدمية النزلية من نوع (ب) في هامبورج

هامبورج- (د ب أ)

يرصد خبراء الصحة في مدينة هامبورج الألمانية تفشيا لعدوى المستدمية النزلية من نوع (ب)، حيث سُجلَت 16 حالة إصابة وثلاث حالات وفاة جراءها حتى الآن.

ومع ذلك أكد معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض أنه لا يوجد ما يدعو للقلق بالنسبة للأشخاص الأصحاء.

وأوضح متحدث باسم المعهد أنه بينما قد تستوطن المستدمية النزلية من نوع (ب) في البلعوم الأنفي لدى البالغين، فإن الأشخاص الأصحاء قادرون على القضاء على العامل المُمرِض، مضيفا أنه لا يمكن الحديث الآن عن تفشٍ للعدوى على مستوى ألمانيا.

وغالبا ما تكون أعراض عدوى المستدمية النزلية من نوع (ب) خفيفة لدى الأشخاص الأصحاء، بينما قد تتطور في المقابل بشكل خطير لدى الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة إلى أمراض مثل الالتهاب الرئوي، أو التهاب السحايا، أو تعفن الدم. كما أوضح معهد "روبرت كوخ" أن المرض قد يُهدد الحياة في غضون ساعات قليلة.

وينتقل المرض عن طريق الرذاذ خلال السعال أو العطس أو ملامسة الوجه عن قرب. وفي التفشي الحالي، من المحتمل أيضا أن تكون عدوى المستدمية النزلية من نوع (ب) قد انتقلت بشكل غير مباشر عن طريق السجائر أو أدوات التدخين أو أدوات الطعام أو أدوات تعاطي العقاقير.

ووفقا لمعهد "روبرت كوخ"، سُجِّلت 27 حالة إصابة بالعدوى على مستوى ألمانيا هذا العام حتى 20 يوليو الماضي، مقابل 16 حالة خلال نفس الفترة العام الماضي، و21 حالة في عام 2023. وبالنسبة لعام 2024 بأكمله، سُجِّلت على مستوى ألمانيا 33 حالة إصابة وحالتا وفاة (كلاهما في هامبورج)، و35 حالة إصابة وأربع وفيات في عام 2023.