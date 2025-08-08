إعلان

الدفاع الروسية: تدمير 30 طائرة أوكرانية مسيرة ليلا فوق عدة مناطق

11:03 ص الجمعة 08 أغسطس 2025

وزارة الدفاع الروسية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

موسكو- (د ب أ)

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن منظومات الدفاع الجوي المناوبة التابعة لها، أسقطت 30 طائرة مسيرة أوكرانية فوق المناطق الروسية الليلة الماضية.

وأضافت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، من الساعة 0:20 إلى 05:40 بتوقيت موسكو، يوم 8 أغسطس، دمرت منظومات الدفاع الجوي العاملة واعترضت 30 طائرة مسيرة أوكرانية"، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن "تسع مسيرات منها أُسقطت فوق مقاطعة روستوف، وثماني فوق شبه جزيرة القرم، وست فوق مقاطعة ساراتوف، وخمس فوق مقاطعة بريانسك، وواحدة فوق كل من مقاطعتي بيلغورود وفولجوجراد".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الدفاع الروسية منظومات الدفاع الجوي طائرة مسيرة أوكرانية تدمير 30 طائرة أوكرانية مسيرة شبه جزيرة القرم
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

أحمد آدم لمجدي الجلاد: العلمانية والديمقراطية "هيضيّعوا مصر".. والقرآن شرح كل حاجة
تستغرق نحو 5 أشهر.. تفاصيل خطة نتنياهو الكاملة للسيطرة على غزة