الدفاع الروسية: تدمير 30 طائرة أوكرانية مسيرة ليلا فوق عدة مناطق

موسكو- (د ب أ)

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن منظومات الدفاع الجوي المناوبة التابعة لها، أسقطت 30 طائرة مسيرة أوكرانية فوق المناطق الروسية الليلة الماضية.

وأضافت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، من الساعة 0:20 إلى 05:40 بتوقيت موسكو، يوم 8 أغسطس، دمرت منظومات الدفاع الجوي العاملة واعترضت 30 طائرة مسيرة أوكرانية"، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن "تسع مسيرات منها أُسقطت فوق مقاطعة روستوف، وثماني فوق شبه جزيرة القرم، وست فوق مقاطعة ساراتوف، وخمس فوق مقاطعة بريانسك، وواحدة فوق كل من مقاطعتي بيلغورود وفولجوجراد".