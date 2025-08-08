إعلان

"ليس خطة إعادة توطين".. إندونيسيا تعتزم استقبال 2000 جريح من غزة

11:00 ص الجمعة 08 أغسطس 2025

قطاع غزة

وكالات

تعتزم إندونيسيا تحويل منشأة طبية على جزيرة غير مأهولة لرعاية نحو 2000 جريح من سكان غزة، وفقًا لما أفاد المتحدث باسم الرئاسة الإندونيسية، حسن نصبي.

وقال نصبي، في جاكرتا يوم الخميس، إن الرئيس برابوو سوبيانتو أمر بأن يقدم المركز العلاج الطبي لأولئك "الذين أُصيبوا جراء التفجيرات أو انهيار المباني وسط الحرب المستمرة"، وفقًا لوكالة "أنتارا" الحكومية الإندونيسية.

وذكر أن المنشأة ستُقام في جزيرة جالانج، شمال غرب الدولة الأرخبيلية، بالقرب من سومطرة. وكانت الجزيرة - جنوب سنغافورة مباشرةً - في السابق مخيمًا للاجئين الفيتناميين.

وأضاف نصبي، أن "ضحايا الحرب سيعودون بطبيعة الحال إلى غزة بعد تعافيهم من إصاباتهم"، مؤكدًا أن المشروع "ليس خطة إعادة توطين"، بل هو "عملية إنسانية تهدف إلى مساعدة أكبر عدد ممكن من الضحايا".

إندونيسيا، أكبر دولة إسلامية من حيث عدد السكان، لم تعترف قط بإسرائيل دبلوماسيًا، وكانت على مدى عقود من الزمن داعمًا قويًا للقضية الفلسطينية، بحسب شبكة "سي إن إن".

إندونيسيا قطاع غزة جاكرتا برابوو سوبيانتو
