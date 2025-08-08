إعلان

إن بي سي: إسرائيل تحشد قواتها قرب غزة استعدادًا لغزو بري جديد

10:56 ص الجمعة 08 أغسطس 2025

الجيش الإسرائيلي

وكالات

أفادت شبكة "إن بي سي" الأمريكية، بأن صور أقمار صناعية تظهر أن الجيش الإسرائيلي يحشد قوات ومعدات قرب الحدود مع قطاع غزة لدعم غزو بري جديد.

وقالت الشبكة نقلًا عن 3 مسؤولين بالإدارة الأمريكية، إن تحركات وتشكيلات القوات الإسرائيلية التي أظهرتها الأقمار الصناعية قرب غزة تظهر مؤشرات على عملية برية كبرى وشيكة.

وصباح اليوم الجمعة، وافق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر على مقترح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو باحتلال مدينة غزة، في خطوة تمهد لعملية برية واسعة.

