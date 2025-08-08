ستارمر: قرار الحكومة الإسرائيلية تصعيد هجومها على غزة خاطئ

وكالات

علق رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، على موافقة الحكومة الإسرائيلية تصعيد هجومها على قطاع غزة، قائلًا إنه "قرار خاطئ"، وفقًا لما نقلته وكالة "رويترز".

وحث رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الحكومة الإسرائيلية على إعادة النظر فورًا بالقرار.

وصباح اليوم الجمعة، وافق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر على مقترح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو باحتلال مدينة غزة، في خطوة تمهد لعملية برية واسعة.

يأتي التصعيد الإسرائيلي في ظل تفاقم الكارثة الإنسانية بالقطاع، حيث سُجلت وفيات جديدة بسبب التجويع، وكشفت منظمات أهلية أن نحو 200 ألف طفل يعانون من سوء تغذية حاد، مما يثير مخاوف من عواقب كارثية لأي عملية برية واسعة.