إعلان

ستارمر: قرار الحكومة الإسرائيلية تصعيد هجومها على غزة خاطئ

10:52 ص الجمعة 08 أغسطس 2025

كير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

علق رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، على موافقة الحكومة الإسرائيلية تصعيد هجومها على قطاع غزة، قائلًا إنه "قرار خاطئ"، وفقًا لما نقلته وكالة "رويترز".

وحث رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الحكومة الإسرائيلية على إعادة النظر فورًا بالقرار.

وصباح اليوم الجمعة، وافق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر على مقترح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو باحتلال مدينة غزة، في خطوة تمهد لعملية برية واسعة.

يأتي التصعيد الإسرائيلي في ظل تفاقم الكارثة الإنسانية بالقطاع، حيث سُجلت وفيات جديدة بسبب التجويع، وكشفت منظمات أهلية أن نحو 200 ألف طفل يعانون من سوء تغذية حاد، مما يثير مخاوف من عواقب كارثية لأي عملية برية واسعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

كير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر نتنياهو غزة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

أحمد آدم لمجدي الجلاد: العلمانية والديمقراطية "هيضيّعوا مصر".. والقرآن شرح كل حاجة
تستغرق نحو 5 أشهر.. تفاصيل خطة نتنياهو الكاملة للسيطرة على غزة