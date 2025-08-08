إعلان

أمطار غزيرة تضرب جنوبي اليابان وتتسبب في فيضانات وانهيارات طينية

10:46 ص الجمعة 08 أغسطس 2025

أمطار غزيرة

طوكيو- (أ ب)

هطلت أمطار غزيرة على جزيرة كيوشو اليابانية الجنوبية اليوم الجمعة، مما تسبب في فيضانات وانهيارات أرضية ودفع السكان إلى الفرار إلى الملاجئ، فيما قام المسؤولون بإصدار أعلى مستوى من التحذيرات في أجزاء من المنطقة.

وضرب انهيار طيني منزلا في مدينة أيرا بمحافظة كاجوشيما، مما أدى إلى دفن شخصين تم إنقاذهما على قيد الحياة ونقلهما إلى المستشفى، وفقا لوكالة إدارة الحرائق والكوارث.

وأصدرت الوكالة تحذيرات بالإجلاء لأكثر من 360 ألف شخص في محافظة كاجوشيما وميازاكي المجاورة.

وأظهرت لقطات تلفزيونية مياها موحلة تتدفق في الأنهار. وفي مدينة كيريشيما، وصلت مياه الفيضان إلى مستوى الركبة في أحد المراكز التجارية.

وأدت الأمطار الغزيرة إلى شل حركة النقل المحلية، مما أوقف القطارات والحافلات. وتم إلغاء عشرات الرحلات الجوية من وإلى كاجوشيما.

وشكلت حكومة رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا فرقة عمل للاستجابة الطارئة والدعم. وقال:"ستفعل الحكومة كل شيء لحماية حياتكم وسلامتكم".

وتوقعت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية هطول أمطار غزيرة وعواصف رعدية حتى اليوم الجمعة في كيوشو بسبب منخفض جوي.

أمطار غزيرة جزيرة كيوشو اليابانية فيضانات انهيارات أرضية
