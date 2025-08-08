أستراليا تطالب إسرائيل بعدم احتلال مدينة غزة

وكالات

طالبت أستراليا، اليوم الجمعة، إسرائيل بالتراجع عن خطتها لاحتلال مدينة غزة، محذرة من أن توسيع نطاق الحرب "لن يؤدي إلا إلى تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة".

وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونج، إن "النزوح القسري الدائم يشكل انتهاكًا للقانون الدولي"، وفقًا لما نقلته شبكة "سي إن إن".

وأضافت وونج "بالتعاون مع شركائنا الدوليين، تواصل أستراليا دعوتها لوقف إطلاق النار، وعودة الأسرى، وتدفق المساعدات دون عوائق".

وتشير تقديرات إلى أن أكثر من 100 ألف شخص شاركوا في مسيرة عبر جسر ميناء سيدني يوم الأحد الماضي للاحتجاج على الحرب.

وفي أعقاب تعهدات فرنسا وكندا بالاعتراف بدولة فلسطينية خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل، قالت وزيرة الخارجية الأسترالية، إن الأمر أصبح مسألة "متى، وليس ما إذا" ستتبع أستراليا نفس التعهدات.

وأضافت أن "حل الدولتين هو السبيل الوحيد لضمان السلام الدائم - دولة فلسطينية ودولة إسرائيل، تعيشان جنبًا إلى جنب في سلام وأمن داخل حدود معترف بها دوليًا.

وجاء ذلك عقب موافقة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر، صباح اليوم الجمعة، على مقترح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو باحتلال مدينة غزة، في خطوة تمهد لعملية برية واسعة.