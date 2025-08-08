الاحتلال يحدد خطة احتلال غزة: تفريغها من السكان بحلول 7 أكتوبر

أقر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت) مقترح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يهدف لفرض السيطرة الأمنية الكاملة على قطاع غزة.

تتضمن الخطة إخلاء جميع سكان مدينة غزة بحلول السابع من أكتوبر المقبل، تمهيدًا لعملية عسكرية واسعة، حيث سيتم حصار عناصر حركة المقاومة حماس بداخلها. وتشير التوقعات إلى إمكانية تجنيد 6 فرق عسكرية لتنفيذ هذه المهمة، التي تستهدف أيضًا استعادة جميع الأسرى، ونزع سلاح حركة حماس بشكل كامل.

يأتي هذا القرار في وقت أفادت فيه مصادر صحفية بأن وسطاء دوليين يمارسون ضغوطًا مكثفة على إسرائيل لمنح المفاوضات فرصة أخيرة، في محاولة لتجنب التصعيد العسكري الواسع.